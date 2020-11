Faten Kanaan – A Mythology Of Circles

Il primo aggettivo che viene in mente parlando di questo disco è “elegante”. Si tratta di un’eleganza che tuttavia non è solo cifra stilistica, perché la musica di Faten Kanaan, compositrice di musica elettronica sperimentale di base a Brooklyn, New York, è ricca di contenuti e materia specialistica sia sul piano pionieristico per quello che riguarda l’uso della strumentazione e le modalità di lavorazione, che per quello che riguarda la sua formazione che è sostanzialmente di carattere classico. Tanto sul piano musicale quanto culturale.

A Mythology Of Circles è una pubblicazione anomala per quello che riguarda il panorama musicale della Fire Records. Faten Kanaan non è un’artista pop e questo disco, la cui struttura narrativa si ispira appunto alla mitologia classica, ma declinata in una maniera ampia che è patrimonio culturale tout-court, dalla letteratura all’arte pittorica e quella cinematografica, fino appunto a quella musicale. Senza considerare che c’è una componente classica che si può considerare come materiale contemporaneo e che comprende neorealismo ma in generale tutto quello che è “alto” (ma pure pop, se si fa riferimento a caratteri della cultura new age, ma anche a incursioni della musica pop rock nel campo della strumentazione elettronica) che è successo nel secolo scorso.

Possiamo parlare di musica neoclassica, passaggi come Hesperides ed Erewhon sono delle meravigliose sinfonie che sembrano risuonare come un’arpa. Il carattere ciclico delle composizioni ricorre da Ishtar Terra a The Archer, a Birds Of Myrrh, così come c’è una certa solennità liturgica che assume un carattere sacrale e toni inquietanti (ad esempio Sleepwalker, una ambient che si potrebbe definire in qualche maniera “importante”, oppure Patagonia Motet 2: Andes e The North Wind).

Apparentemente quello di Faten Kanaan è un nome nuovo. Ma questa giovane compositrice e artista è al quarto LP pubblicato negli ultimi quattro/cinque anni e senza dubbio l’approdo sulla Fire Records per lei costituisce un’occasione importante, tanto da farci rendere merito alla label per avere fatto una scelta coraggiosa e controcorrente rispetto alle “mode” dominanti anche sul piano della musica indipendente. La scelta è vincente, almeno per quello che riguarda la grande qualità di questo disco che si presta benissimo a un ascolto anche disimpegnato, sebbene si possano cogliere sfumature importanti e sempre nuove ogni volta. Siamo lontani tanto da un approccio muscolare di una certa musica ambient quanto da un approccio tipo “acquarello” della musica indie. Molto bene, adesso sta agli ascoltatori farsi avanti.

(2020, Fire)

01 Patagonia Motet 1: Lago

02 The Archer

03 Hesperides

04 Birds Of Myrrh

05 Night Tide / Anteros

06 Sleepwalker

07 Mist And Madrigal

08 Rêve-Rivière

09 Erewhon

10 Patagonia Motet 2: Andes

11 The North Wind

12 The Heron

13 Ishtar Terra

IN BREVE: 3,5/5