Giant Rooks – Rookery

I Giant Rooks non sono solo il gruppo delle leggere Wild Stare e Watershed in alta rotazione. Alcuni brani di Rookery come The Birth Of Worlds, Silence e Misinterpretations ne mettono in luce una buona capacità di scrittura: forse per merito delle loro origini tedesche, mostrano di preferire un’elaborazione maggiore e l’uso di termini non comuni, metafore e giri di parole; una concezione di testo differente rispetto a molte band di madrelingua inglese. Il tema cardine è l’amore per la musica, dichiarato apertamente nella finale Into Your Arms, e come questo stia accompagnando la crescita dei “corvi” (rooks in inglese), portandoli lontano dal loro nido. Per quanto riguarda il sound, l’indie pop è solo il punto di partenza: oltre all’ambient e al synthpop, vi sono accenni rap e piccole sperimentazioni acerbe con elementi folk e jazz. A fronte di un debut discreto ed equilibrato che mostra un margine di crescita, la partita per dimostrare quanto valga davvero il quintetto di Hamm è solo all’inizio.

(2020, Irrsinn)

01 The Birth Of Worlds

02 Watershed

03 Heat Up

04 Very Soon You’ll See

05 Rainfalls

06 Misinterpretations

07 Silence

08 What I Know Is All Quicksand

09 Wild Stare

10 Head By Head

11 All We Are

12 Into Your Arms

IN BREVE: 3/5