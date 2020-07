Jeff Rosenstock – NO DREAM

Jeff is back. Dopo il mezzo passo falso di “POST-” (2018). In un’annata speriamo più unica che rara. In mezzo a parecchie sensazioni un po’ sensazionalistiche. Jeff si è rifatto vivo. Coi leoni pronti a sbranare il talento cristallino. A incensare episodi non incendiari assortiti. Jeff ha bussato tredici volte. Con una bomba equiparabile a “WORRY.” (2016) – probabilmente la sua opera migliore. E un’attitudine sempre al vetriolo. Jeff Rosenstock, eroe americano. NO DREAM. Quaranta minuti buoni di punk/hc/powerpop da ascoltare senza riserve.

Si parte con NO TIME, col volume già al massimo. E non azzardatevi a scendere. Perché anche i momenti apparentemente più lirici, come la splendida title track, esploderanno in un turbine di convulsioni. Il nativo di Long Island si aggrappa ai suoi temi prediletti, intrisi di ideologia anti-MAGA, che affondano le radici nella domanda, fondamentale: “Can you tell yourself it’s fine, it’s fine, it’s fine, it’s fine?” – chiusura lucidissima di State Line.

L’analisi di Rosenstock ruota sul perno dell’ansia, estremamente a stelle e strisce, di diventare qualcuno anziché diventare quel qualcuno che si voleva diventare. E intorno i disordini, le iniquità, le miserie di un Paese troppo grande per diventare grande con uno slogan. Grandi, invece, sono le melodie e gli intrecci costruiti dal Nostro, come la nerissima filastrocca ***BNB o l’amaro sipario di Ohio Tpke, l’unica lovesongpossibile per un album con un carattere così fintamente faceto: “You’re the only person that I wanted to like me / All these other motherfucking dipshits can bite me”.

Pur non essendo passato certo inosservato, spiace non poco che un disco così attuale, generazionale e a fuoco sul sociale non abbia, in una stagione di richiesta esasperata di contenuti (qualsiasi) sul tema, fatto quel salto di popolarità in più che meriterebbe senza alcun dubbio. Forse è una questione di faccia. Forse il punk rock è troppo una white riot. Però: che peccato. No?

(2020, Specialist Subject)

01 NO TIME

02 Nikes (Alt)

03 Scram!

04 N O D R E A M

05 State Line

06 f a m e

07 Leave It In The Sun

08 The Beauty Of Breathing

09 Old Crap

10 ***BNB

11 Monday At The Beach

12 Honeymoon Ashtray

13 Ohio Tpke

IN BREVE: 4/5