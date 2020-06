No Age – Goons Be Gone

Il duo di Los Angeles formato dal chitarrista Randy Randall e il cantante e batterista Dean Spunt festeggia quindici anni di attività pubblicando il proprio quinto lavoro in studio. Difficilmente classificabili, mescolano noise rock e art punk, il quale a sua volta comprende la musica d’avanguardia, la furia del punk rock e le sonorità sporche tipiche del garage rock. In questo Goons Be Gone i musicisti hanno posto anche qualche accento in direzione dream pop e shoegaze, rimanendo comunque coerenti con le loro produzioni precedenti.

L’energico riff di batteria di Sandalwood apre le danze efficacemente, facendo un tuffo negli anni Sessanta e rievocando il rock‘n’roll dei primi Rolling Stones con l’aggiunta di un pizzico di Velvet Underground. Il ritmo aumenta ancora nella successiva Feeler, per poi quietarsi con la batteria e i synth leggeri dell’atmosferica Smoothie, brano interessante che rimanda allo shoegaze dei Blue Foundation e al dream pop dei Broadcast. Il breve intermezzo Working Stiff Takes A Break cede il passo al ritmo indiavolato della dinamica War Dance. Si prosegue con la traccia strumentale distorta e noisy Toes In The Water, la frenesia di Turned To String, altro brano di punta del disco, e la straniante A Sigh Clicks, che incorpora elementi noise e ambient.

È poi la volta della più sperimentale e psichedelica Puzzled, traccia particolare anche se non completamente riuscita (dei suoi quattro minuti sono sufficienti i primi due), e del rush finale dell’ipnotica e nervosa Head Sport Full Face, caratterizzata da incalzanti riff di chitarra, perfetta anticamera per il più classico garage rock della conclusiva e orecchiabile Agitating Moss. “Goons Be Gone” non raggiunge il livello del suo predecessore “Snares Like A Haircut” (2018), ma è un buon lavoro equilibrato nel quale la coppia Spunt-Randall sperimenta nuovi suoni, regalando qualche chicca ai fan più affezionati e riconfermando la propria bravura.

(2020, Drag City)

01 Sandalwood

02 Feeler

03 Smoothie

04 Working Stiff Takes A Break

05 War Dance

06 Toes In The Water

07 Turned To String

08 A Sigh Clicks

09 Puzzled

10 Head Sport Full Face

11 Agitating Moss

IN BREVE: 3,5/5