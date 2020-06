Orlando Weeks – A Quickening

Come cambia una vita quando ne genera un’altra? Cosa si prova nell’attesa che il proprio figlio venga al mondo? Impazienza, paura di non essere in grado, curiosità e chissà quali altri miliardi di sentimenti hanno fatto da sfondo emotivo alla creazione del primo album solista di Orlando Weeks, ex frontman degli inglesi Maccabees.

Quando ha cominciato a scrivere i pezzi di A Quickening, Orlando non aveva consciamente intenzione di incentrare le undici canzoni sulla sua imminente paternità, ma i costanti pensieri al riguardo hanno inevitabilmente contaminato i testi dell’album, con riferimenti frequenti soprattutto in brani come Milk Breath, nel quale sussurra dolcemente “My son, my son, my son” o nelle parole “I would wait forever to hear that sound you’ll make” diSafe In Sound. Anche l’atmosfera lascia trapelare le tenere emozioni che stava vivendo Orlando, regalandoci tracce morbide e facendoci conoscere un approccio nella composizione molto diverso da quello usato in precedenza, con la sua indie rock band.

Un assaggio di ciò che avremmo poi ascoltato nel suo debut lo troviamo nelle musiche che Weeks ha realizzato nel 2017 per l’audiolibro della favola da egli stesso scritta e illustrata, “The Gritterman”. Queste sono interamente suonate al pianoforte, strumento con il quale Orlando ha dichiarato di sentirsi più a suo agio rispetto alla chitarra e che ha largamente usato in “A Quickening” per costruire le melodie e sorreggere la sua leggera voce.

Proprio grazie al piano, a cui sono accostati molti fiati ed elementi di musica elettronica, si ha la percezione di una placidità atipica. La sensazione è quella di trovarsi immersi in un oceano dalla superficie totalmente piatta, al cui fondo però sentiamo che l’acqua scorre inarrestabilmente, trasportata da una corrente di palpabile creatività emotiva.

Ci si perde nei meandri di quest’album tra le atmosfere e i cori boniveriani di Moon’s Opera, l’arabeggiante All The Things, la mesmerica Blood Sugar e le peculiarità di ogni brano che catturano immediatamente e ci fanno strada nel mondo di Orlando Weeks, fotografando per sempre le intime sensazioni e aspettative di un uomo che attende la nascita del suo bambino.

(2020, PIAS)

01 Milk Breath

02 Blood Sugar

03 Safe In Sound

04 St. Thomas’

05 Takes A Village

06 Moon’s Opera

07 All The Things

08 Blame Or Love Or Nothing

09 None Too Tough

10 Summer Clothes

11 Dream

IN BREVE: 4/5