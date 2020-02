Pinegrove – Marigold

Il duo formato dal cantautore Evan Stephens Hall e dal batterista Zack Levine è tornato con un album dalle sonorità folk: intimo, introspettivo, essenziale e senza troppi fronzoli, la cui maggior nota di merito va ai testi del frontman, risulta però eccessivamente appesantito da un senso di malinconia persistente che non lo rende fruibile a tutti. Tali influenze sono sicuramente dovute al recente passato di Hall, finito nell’occhio del ciclone a causa delle molestie nei confronti di una fan. Tracce come Dotted Line e la breve Spiral in apertura, le chitarre di Moment e l’autobiografica Phase risollevano le sorti di Marigold, riuscendo ad alleggerirlo un po’. Nonostante ciò, da metà in poi risulta irrecuperabilmente calante, arrivando alla chiusura in dissolvenza con la title track, brano strumentale di maggior durata di cui, a onor del vero, non si sentiva tutta questa necessità. Nel complesso si tratta di un buon tentativo per rimettersi in carreggiata, con la sicurezza di potersi però aspettare decisamente molto di più in futuro.

(2020, Rough Trade)

01 Dotted Line

02 Spiral

03 The Alarmist

04 No Drugs

05 Moment

06 Hairpin

07 Phase

08 Endless

09 Alcove

10 Neighbor

11 Marigold

IN BREVE: 3/5