Puscifer – Existential Reckoning

Existential Reckoning è il nuovo formidabile lavoro in studio per Maynard e compagni. Dopo il ritorno sulle scene dei Tool e l’ultima bomba degli A Perfect Circle, il carismatico frontman torna al suo progetto più sperimentale, i Puscifer. In questa nuova fatica la band mette in risalto tutte le tecniche in fase di studio, con muri di synth che si incastrano all’elettronica a tinte alternative rock, un buon disco per palati sopraffini.

Le danze si aprono con Bread And Circus, brano dal forte impatto ipnotico, dove la drum machine accompagna una voce femminile da brividi; a seguire il primo singolo Apocalyptical in cui le sonorità sono più vintage, con un loop di batteria che ti entra in testa, traccia davvero notevole. Con The Underwhelming il basso distorto fa da contorno a una voce inconfondibile che racchiude una struttura godibile e danzante. In Grey Arena il suono è delirante in pieno stile dark electro, segue il secondo singolo Theorem, con un vortice di emozioni oscure che porta l’ascoltatore in nuove lande desolate da scoprire. L’album prende la giusta direzione con i diversi cambi d’identità, i sintetizzatori danno una forte tematica e il groove non è mai banale.

Nelle delicata Bullet Train To Iowa l’orecchio ci porta alla new wave con tinte kraut rock, mentre Personal Prometheus risulta una grande composizione, chiamiamola pure ballata, che danza leggera nell’aria. Ci avviciniamo alla fine con delle take molto importanti da tenere d’occhio: nella stupenda A Singularity ci sono delle influenze Nine Inch Nails, mentre in Postulous le sonorità sono mature e geniali. Chiudiamo questo grande lavoro con Bedlamite, una suite studiata alla perfezione dove ascoltiamo tutte le doti vocali e l’insieme di strumenti che viaggiano all’unisono verso la giusta direzione.

Un ottimo risultato che dà una boccata d’ossigeno al momento difficile che stiamo vivendo, ma dimostra come il progetto riesca a mettere su qualcosa di diverso e fuori dagli schemi ogni volta, lasciando tutti con il fiato sospeso. Da non perdere.

(2020, Alchemy / BMG)

01 Bread And Circus

02 Apocalyptical

03 The Underwhelming

04 Grey Area

05 Theorem

06 UPGrade

07 Bullet Train To Iowa

08 Personal Prometheus

09 A Singularity

10 Postulous

11 Fake Affront

12 Bedlamite

IN BREVE: 4/5