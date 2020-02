Wolf Parade – Thin Mind

L’ondata “indie” abbattutasi come uno tsunami sul primo lustro degli anni Zero ha fatto una marea di vittime, anche illustri, proprio come un’onda anomala. Tantissime band che non hanno mai più bissato un esordio sorprendente (minimo comune multiplo tra tutte); altre che hanno vivacchiato senza infamia e senza lode; poche, pochissime che hanno saputo riciclarsi ed evolversi. I Wolf Parade, tornati dopo un po’ – ma neanche tanto – di silenzio nel 2017 con “Cry Cry Cry”, hanno provato la carta “pop” facendo però ben più che un buco nell’acqua. Questo Thin Mind ha quantomeno il merito di riportare Spencer Krug, Dan Boeckner e Arlen Thompson su territori che meglio gli si addicono (a partire dalla formazione in trio, con Dante DeCaro che ha lasciato), un indie rock un po’ plasticoso ma d’effetto (vedi Julia Take Your Man Home) e qualche spunto più riflessivo e cadenzato (vedi Out Of Control). Niente di eclatante, certo “Apologies To The Queen Mary” (2005) era altra roba ma, l’abbiamo detto, quegli esordi hanno avuto successori ma mai veri seguiti.

01 Under Glass

02 Julia Take Your Man Home

03 Forest Green

04 Out Of Control

05 The Static Age

06 As Kind As You Can

07 Fall Into The Future

08 Wandering Son

09 Against The Day

10 Town Square

IN BREVE: 2,5/5