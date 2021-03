Kiss: 45 anni di Destroyer

Era il 15 Marzo 1976 quando i Kiss scrissero un importante pezzo della loro storia pubblicando il loro quarto album di studio Destroyer, uno degli lavori di maggior successo della loro carriera musicale che consacrò Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley e Peter Criss nell’olimpo delle leggende dell’hard rock. La rock band di New York, reduce da capolavori quali l’omonimo album di esordio “Kiss”, “Hotter Than Hell” (pubblicati entrambi a distanza di pochi mesi nel 1974) e “Dressed To Kill” del 1975, decise di cavalcare le orme del successo delle accattivanti power hit storiche “Strutter” e “Rock and Roll All Nite”.

Per la produzione di “Destroyer”, la band statunitense decise sapientemente di affidarsi alle mani esperte di Bob Ezrin (già noto per aver lavorato con fenomeni del calibro di Lou Reed, Alice Cooper e Pink Floyd). “Destroyer”, prodotto, registrato e mixato a New York presso i Record Plant Studios, vanta al suo interno la presenza di successi intramontabili che nel corso degli anni sono diventate dei veri e propri cavalli di battaglia per i Kiss. Una di queste, è sicuramente la hit dai toni orchestrali Detroit Rock City, cantata da Paul Stanley, dedicata a un loro fan che morì tragicamente in un incidente d’auto, mentre si stava recando proprio ad un concerto della band.

All’interno di “Destroyer”, è presente anche la power hit Shout It Out Loud, interpretata dalle voci di Stanley e Simmons che cantando a pieni polmoni “Everybody’s got to rock and roll” inneggiano al puro e spensierato divertimento. La voglia di fare casino lascia spazio al romanticismo di Beth, la celebre power ballad della durata di quasi tre minuti, stavolta appannaggio del batterista Peter Criss, che da b-side della intramontabile Detroit Rock City, grazie ad un testo coinvolgente e una melodia travolgente, divenne una delle canzoni di maggior successo dei Kiss.

Dopo ben quarantacinque anni dalla sua uscita, “Destroyer” rimane un album simbolo dell’hard rock, un disco che contribuì notevolmente al successo di massa e all’ascesa leggendaria dei Kiss.

DATA D’USCITA: 15 Marzo 1976

ETICHETTA: Casablanca