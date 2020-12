LE SCELTE DELLA REDAZIONE [2020]

Alla base delle classifiche stilate da Il Cibicida per il 2020 ci sono le selezioni personali dei membri della redazione. Per ogni redattore una Top 10 generale degli album, una Top 3 degli album italiani e la segnalazione del disco Flop (di solito mettImo anche quella del miglior Live, ma quest’anno è andata com’è andata).

EMANUELE BRUNETTO

TOP 10 GENERALE

01 – FONTAINES D.C., “A HERO’S DEATH”

02 – DEFTONES, “OHMS”

03 – RUN THE JEWELS, “RTJ4”

04 – JEHNNY BETH, “TO LOVE IS TO LIVE”

05 – YVES TUMOR, “HEAVEN TO A TORTURED MIND”

06 – MARK LANEGAN, “STRAIGHT SONGS OF SORROW”

07 – SEVDALIZA, “SHABRANG”

08 – DANIEL BLUMBERG, “ON&ON”

09 – LIANNE LA HAVAS, “S/T”

10 – GHOSTPOET, “I GROW TIRED BUT DARE NOT FALL ASLEEP”

TOP 3 ITALIA

01 – CRISTIANO GODANO, “MI ERO PERSO IL CUORE”

02 – MOLTHENI, “SENZA EREDITÀ”

03 – CALIBRO 35, “MOMENTUM”

FLOP: SPARTA, “TRUST THE RIVER”

MICHELE BRUSA

TOP 10 GENERALE

01 – RANNOCH, “REFLECTIONS UPON DARKNESS”

02 – PSYCHONAUT, “UNFOLD THE GOD MAN”

03 – VOID OF SLEEP, “METAPHORA”

04 – CRYPTIC SHIFT, “VISITATIONS FROM ENCELADUS”

05 – LUNA’S CALL, “VOID”

06 – AFTERBIRTH, “FOUR DIMENSIONAL FLESH”

07 – WAKE, “DEVOURING RUIN”

08 – SONS OF APOLLO, “MMXX”

09 – GODTHRYMM, “REFLECTIONS”

10 – PALLBEARER, “FORGOTTEN DAYS”

TOP 3 ITALIA

01 – VOID OF SLEEP, “METAPHORA”

02 – NERO DI MARTE, “IMMOTO”

03 – SHORES OF NULL, “BEYOND THE SHORES (ON DEATH AND DYING)”

FLOP: ELDER, “OMENS”

LEJLA CASSIA

TOP 10 GENERALE

01 – GRIMES, “MISS ANTHROPOCENE”

02 – FANTASTIC NEGRITO, “HAVE YOU LOST YOUR MIND YET?”

03 – WAXAHATCHEE, “SAINT CLOUD”

04 – AGNES OBEL, “MYOPIA”

05 – BRUCE SPRINGSTEEN, “LETTER TO YOU”

06 – MARK LANEGAN, “STRAIGHT SONGS OF SORROW”

07 – FIONA APPLE, “FETCH THE BOLT CUTTERS”

08 – KELLY LEE OWENS, “INNER SONG”

09 – TAYLOR SWIFT, “FOLKLORE”

10 – FONTAINES D.C., “A HERO’S DEATH”

TOP 3 ITALIA

01 – SAMUELE BERSANI, “CINEMA SAMUELE”

02 – MOLTHENI, “SENZA EREDITÀ”

03 – CLAP! CLAP!, “LIQUID PORTRAITS”

FLOP: MOBY, “ALL VISIBLE OBJECTS”

SIMONE CATENA

TOP 10 GENERALE

01 – GOGO PENGUIN, “S/T

02 – FONTAINES D.C., “A HERO’S DEATH”

03 – ANOTHER SKY, “I SLEPT ON THE FLOOR”

04 – MARILYN MANSON, “WE ARE CHAOS”

05 – DEFTONES, “OHMS”

06 – IDLES, “ULTRA MONO”

07 – OZZY OSBOURNE, “ORDINARY MAN”

08 – NINE INCH NAILS, “GHOSTS V: TOGETHER”

09 – PG.LOST, “OSCILLATE”

10 – NOTHING BUT THIEVES, “MORAL PANIC”

TOP 3 ITALIA

01 – BUGO, “CRISTIAN BUGATTI”

02 – PAOLO BENVEGNÙ, “DELL’ODIO DELL’INNOCENZA”

03 – BRUNORI SAS, “CIP!”

FLOP: SMASHING PUMPKINS, “CYR”

NICOLA CORSARO

TOP 10 GENERALE

01 – CHILDISH GAMBINO, “3.15.20”

02 – BOB DYLAN, “ROUGH AND ROWDY WAYS”

03 – SAULT, “UNTITLED (BLACK IS) / UNTITLED (RISE)”

04 – JEFF PARKER – “SUITE TO MAX BROWN”

05 – THUNDERCAT, “IT IS WHAT IT IS”

06 – CINDY LEE, “WHAT’S TONIGHT TO ETERNITY”

07 – FIONA APPLE, “FETCH THE BOLT CUTTERS”

08 – MAC MILLER, “CIRCLES”

09 – NEIL YOUNG, “HOMEGROWN”

10 – MOSES SUMNEY, “GRÆ”

TOP 3 ITALIA

01 – CALIBRO 35, “MOMENTUM”

02 – BOLOGNA VIOLENTA, “BANCAROTTA MORALE”

03 – TSBLUESONE, “’NA SPIRANZA”

FLOP: EMINEM, “MUSIC TO BE MURDERED BY”

SIMONA D’ANGELO

TOP 10 GENERALE

01 – MOSES SUMNEY, “GRÆ”

02 – THE STROKES, “THE NEW ABNORMAL”

03 – SUFJAN STEVENS, “THE ASCENSION”

04 – FONTAINES D.C., “A HERO’S DEATH”

05 – ROÍSÍN MURPHY, “ROÍSÍN MACHINE”

06 – PERFUME GENIUS, “SET MY HEART ON FIRE IMMEDIATELY”

07 – RUN THE JEWELS, “RTJ4”

08 – KING KRULE, “MAN ALIVE!”

09 – TAME IMPALA, “THE SLOW RUSH”

10 – FIONA APPLE, “FETCH THE BOLT CUTTERS”

TOP 3 ITALIA

01 – LORENZO SENNI, “SCACCO MATTO”

02 – COLAPESCE/DIMARTINO, “I MORTALI”

03 – LUCIO CORSI, “COSA FAREMO DA GRANDI?”

FLOP: THE 1975, “NOTES ON A CONDITIONAL FORM”

EMILIANO D’ANIELLO

TOP 10 GENERALE

01 – BRUCE SPRINGSTEEN, “LETTER TO YOU”

02 – ROB MAZUREK/EXPLODING STAR ORCHESTRA, “DIMENSIONAL STARDUST”

03 – MAKAYA MCCRAVEN & GIL SCOTT-HERON, “WE’RE NEW AGAIN”

04 – HORSE LORDS, “THE COMMON TASK”

05 – METZ, “ATLAS VENDING”

06 – LUKE HAINES & PETER BUCK, “BEAT POETRY FOR SURVIVALISTS”

07 – SUNWATCHERS, “OH YEAH?”

08 – BOB MOULD, “BLUE HEARTS”

09 – BABA ZULA, “HAYVAN GIVI”

10 – SONIC BOOM, “ALL THINGS BEING EQUAL”

TOP 3 ITALIA

01 – KILL YOUR BOYFRIEND, “KILLADELICA”

02 –

03 –

FLOP: SUN ARAW, “ROCK SUTRA”

STEFANO D. OTTAVIO

TOP 10 GENERALE

01 – CARIBOU, “SUDDENLY”

02 – LIDO PIMIENTA, “MISS COLOMBIA”

03 – YVES TUMOR, “HEAVEN TO A TORTURED MIND”

04 – RUN THE JEWELS, “RTJ4”

05 – ARCA, “KICK I”

06 – SAULT, “UNTITLED (BLACK IS)”

07 – SEVDALIZA, “SHABRANG”

08 – PROTOMARTYR, “ULTIMATE SUCCESS TODAY”

09 – IDLES, “ULTRA MONO”

10 – GORILLAZ, “SONG MACHINE, SEASON ONE: STRANGE TIMEZ”

TOP 3 ITALIA

01 – LORENZO SENNI, “SCACCO MATTO”

02 – LUCIO CORSI, “COSA FAREMO DA GRANDI?”

03 – POPULOUS, “W”

FLOP: KHRUANGBIN, “MORDECHAI”

MICHELE LEONARDI

TOP 10 GENERALE

01 – FIONA APPLE, “FETCH THE BOLT CUTTERS”

02 – KEELEY FORSYTH, “DEBRIS”

03 – CLIPPING., “VISIONS OF BODIES BEING BURNED”

04 – SAULT, “UNTITLED (BLACK IS) / UNTITLED (RISE)”

05 – MICROPHONES, “MICROPHONES IN 2020”

06 – JEFF ROSENSTOCK, “NO DREAM”

07 – PERFUME GENIUS, “SET MY HEART ON FIRE IMMEDIATELY”

08 – LAURA MARLING, “SONG FOR OUR DAUGHTER”

09 – JULIANNA BARWICK, “HEALING IS A MIRACLE”

10 – TOUCHÉ AMORÉ, “LAMENT” / BOB DYLAN, “ROUGH AND ROWDY WAYS”

TOP 3 ITALIA

01 – IL QUADRO DI TROISI, “S/T”

02 – ANDREA, “RITORNO”

03 – PUFULETI, “CATARSI AIWA MAXIBON”

FLOP: PHOEBE BRIDGERS, “PUNISHER”

RICCARDO MARRA

TOP 10 GENERALE

01 – FONTAINES D.C., “A HERO’S DEATH”

02 – GREG DULLI, “RANDOM DESIRE”

03 – MARK LANEGAN, “STRAIGHT SONGS OF SORROW”

04 – MATT BERNINGER, “SERPENTINE PRISON”

05 – IDLES, “ULTRA MONO”

06 – FIONA APPLE, “FETCH THE BOLT CUTTERS”

07 – MUZZ, “S/T”

08 – LEE RANALDO & RAUL REFREE, “NAMES OF NORTH END WOMEN”

09 – DANIEL BLUMBERG, “ON&ON”

10 – THURSTON MOORE, “BY THE FIRE”

TOP 3 ITALIA

01 – CRISTIANO GODANO, “MI ERO PERSO IL CUORE”

02 – BUGO, “CRISTIAN BUGATTI”

03 – COLAPESCE/DIMARTINO, “I MORTALI”

FLOP: JÓNSI, “SHIVER”

DANILO NITRIDE

TOP 10 GENERALE

01 – FONTAINES D.C., “A HERO’S DEATH”

02 – PERFUME GENIUS, “SET MY HEART ON FIRE IMMEDIATELY”

03 – PROTOMARTYR, “ULTIMATE SUCCESS TODAY”

04 – FIONA APPLE, “FETCH THE BOLT CUTTERS”

05 – SUFJAN STEVENS, THE ASCENSION”

06 – MATT BERNINGER, “SERPENTINE PRISON”

07 – PORRIDGE RADIO, “EVERY BAD”

08 – MUZZ, “S/T”

09 – BOB DYLAN, “ROUGH AND ROWDY WAYS”

10 – KELLY LEE OWENS, “INNER SONG”

TOP 3 ITALIA

01 – PAOLO BENVEGNÙ, “DELL’ODIO DELL’INNOCENZA”

02 – IL QUADRO DI TROISI, “S/T”

03 – CALIBRO 35, “MOMENTUM”

FLOP: U.S. GIRLS, “HEAVY LIGHT”

MARTINA VETRUGNO

TOP 10 GENERALE

01 – IDLES, “ULTRA MONO”

02 – FONTAINES D.C., “A HERO’S DEATH”

03 – FIONA APPLE, “FETCH THE BOLT CUTTERS”

04 – TOUCHÉ AMORÉ, “LAMENT”

05 – THE DREAM SYNDICATE, “THE UNIVERSE INSIDE”

06 – BOB DYLAN, “ROUGH AND ROWDY WAYS”

07 – PHOEBE BRIDGERS, “PUNISHER”

08 – NOTHING, “THE GREAT DISMAL”

09 – MATT BERNINGER, “SERPENTINE PRISON”

10 – TAYLOR SWIFT, “FOLKLORE”

TOP 3 ITALIA

01 – CALIBRO 35, “MOMENTUM”

02 – BEE BEE SEA, “DAY RIPPER”

03 – BLACK RAINBOWS, “COSMIC RITUAL SUPERTRIP”

FLOP: SEA GIRLS, “OPEN UP YOUR HEAD”