TOP [20] ALBUM ITALIA [2020]

Se c’è un anno in cui, più degli altri, la musica ha salvato la stabilità mentale di milioni di persone, questo è il dannato 2020. Considerando soprattutto che l’attività live è rimasta praticamente bloccata per quasi tutti i suoi dodici mesi, i dischi pubblicati nel 2020, che hanno risentito del 2020, che non dovevano esserci e ci sono invece stati proprio a causa del 2020, sono stati l’unica e sola boccata d’aria, una scialuppa di salvataggio su cui trovare riparo in questi mesi complicati. Anche quest’anno, ovviamente, Il Cibicida ha stilato le sue classifiche, qui nello specifico una Top 20 degli album pubblicati da artisti italiani, frutto delle scelte personali di ciascun redattore, una classifica che ha il suo valore ma che vuole essere più che altro un modo per ripercorrere l’annata, recuperare qualche disco andato perso nel mare magnum dello streaming e ricordarsi dove si era quando veniva pubblicato (nel 99% dei casi in soggiorno, neanche a dirlo).

20 BRUNORI SAS CIP!

19 POPULOUS W

18 LUCIO CORSI COSA FAREMO DA GRANDI?

17 CLAP! CLAP! LIQUID PORTRAITS

16 PUFULETI CATARSI AIWA MAXIBON

15 PAOLO BENVEGNÙ DELL’ODIO DELL’INNOCENZA

14 SAMUELE BERSANI CINEMA SAMUELE

13 BLACK RAINBOWS COSMIC RITUAL SUPERTRIP

12 BEE BEE SEA DAY RIPPER

11 KILL YOUR BOYFRIEND KILLADELICA

10 LORENZO SENNI SCACCO MATTO

9 OVO MIASMA

8 BOLOGNA VIOLENTA BANCAROTTA MORALE

7 COLAPESCE/DIMARTINO I MORTALI

6 FRANCESCO BIANCONI FOREVER

5 BUGO CRISTIAN BUGATTI

4 IL QUADRO DI TROISI S/T

3 MOLTHENI SENZA EREDITÀ

2 CRISTIANO GODANO MI ERO PERSO IL CUORE