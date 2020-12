TOP [50] ALBUM [2020]

Se c’è un anno in cui, più degli altri, la musica ha salvato la stabilità mentale di milioni di persone, questo è il dannato 2020. Considerando soprattutto che l’attività live è rimasta praticamente bloccata per quasi tutti i suoi dodici mesi, i dischi pubblicati nel 2020, che hanno risentito del 2020, che non dovevano esserci e ci sono invece stati proprio a causa del 2020, sono stati l’unica e sola boccata d’aria, una scialuppa di salvataggio su cui trovare riparo in questi mesi complicati. Anche quest’anno, ovviamente, Il Cibicida ha stilato la sua classifica, qui nello specifico una Top 50 assoluta degli album internazionali, frutto delle scelte personali di ciascun redattore, una classifica che ha il suo valore ma che vuole essere più che altro un modo per ripercorrere l’annata, recuperare qualche disco andato perso nel mare magnum dello streaming e ricordarsi dove si era quando veniva pubblicato (nel 99% dei casi in soggiorno, neanche a dirlo).

50 MOLCHAT DOMA MONUMENT

49 AGNES OBEL MYOPIA

48 NICOLAS JAAR CENIZAS

47 PALLBEARER FORGOTTEN DAYS

46 SOCCER MOMMY COLOR THEORY

45 TAME IMPALA THE SLOW RUSH

44 MARILYN MANSON WE ARE CHAOS

43 ALGIERS THERE IS NO YEAR

42 GHOSTPOET I GROW TIRED BUT DARE NOT FALL ASLEEP

41 ADRIANNE LENKER SONGS / INSTRUMENTALS

40 ARCA KICK I

39 TAYLOR SWIFT FOLKLORE

38 FANTASTIC NEGRITO HAVE YOU LOST YOUR MIND YET?

37 THE DREAM SYNDICATE THE UNIVERSE INSIDE

36 MAC MILLER CIRCLES

35 NOTHING THE GREAT DISMAL

34 MUZZ S/T

33 PORRIDGE RADIO EVERY BAD

32 LIDO PIMIENTA MISS COLOMBIA

31 THUNDERCAT IT IS WHAT IT IS

30 LIANNE LA HAVAS S/T

29 METZ ATLAS VENDING

28 SUFJAN STEVENS THE ASCENSION

27 CARIBOU SUDDENLY

26 PROTOMARTYR ULTIMATE SUCCESS TODAY

25 KELLY LEE OWENS INNER SONG

24 MOSES SUMNEY GRÆ

23 CLIPPING. VISIONS OF BODIES BEING BURNED

22 KEELEY FORSYTH DEBRIS

21 PHOEBE BRIDGERS PUNISHER

20 GRIMES MISS ANTHROPOCENE

19 WAXAHATCHEE SAINT CLOUD

18 PERFUME GENIUS SET MY HEART ON FIRE IMMEDIATELY

17 TOUCHÉ AMORÉ LAMENT

16 CHILDISH GAMBINO 3.15.20

15 DANIEL BLUMBERG ON&ON

14 GREG DULLI RANDOM DESIRE

13 SEVDALIZA SHABRANG

12 BRUCE SPRINGSTEEN LETTER TO YOU

11 SAULT UNTITLED (BLACK IS) / UNTITLED (RISE)

10 JEHNNY BETH TO LOVE IS TO LIVE

9 MATT BERNINGER SERPENTINE PRISON

8 YVES TUMOR HEAVEN TO A TORTURED MIND

7 DEFTONES OHMS

6 RUN THE JEWELS RTJ4

5 IDLES ULTRA MONO

4 MARK LANEGAN STRAIGHT SONGS OF SORROW

3 BOB DYLAN ROUGH AND ROWDY WAYS

2 FIONA APPLE FETCH THE BOLT CUTTERS