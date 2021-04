A Place To Bury Strangers: nuovo video, nuovo EP e tre date a Marzo 2022

Photo Credit: Heather Bickford

A tre anni da “Pinned” del 2018 (qui la nostra recensione), il 16 Luglio torneranno gli A Place To Bury Strangers con un nuovo EP intitolato Hologram. Insieme a Oliver Ackermann ci saranno stavolta John e Sandra Fedowitz dei Ceremony East Coast, a tutti gli effetti nuovi innesti della formazione newyorkese. Insieme all’annuncio dell’EP è arrivato anche il video del primo estratto End Of The Night, oltre alle date del relativo tour a supporto, che toccherà l’Italia a Marzo 2022 per ben tre appuntamenti. Trovate tutto qui in basso:

25 MARZO 2022 @ FREAKOUT CLUB, BOLOGNA

26 MARZO 2022, LARGO VENUE, ROMA

27 MARZO 2022 @ LEGEND CLUB, MILANO