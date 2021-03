Achille Lauro: omaggio all’Unplugged dei Nirvana nel suo nuovo video

Photo Credit: 1920 (Album Cover)

Ormai non fanno più notizia (ammesso che mai ne abbiano fatta) i molteplici riferimenti al mondo del rock messi in campo da Achille Lauro nelle sue interpretazioni. L’ultimo in ordine di tempo è arrivato oggi e vede coinvolti i Nirvana, nello specifico l’iconografia del loro “MTV Unplugged In New York”, lo storico concerto acustico registrato da Kurt Cobain e la sua band nel 1993. L’omaggio avviene nel videoclip di Marilù, anticipazione da “Lauro”, il suo nuovo album in uscita il 16 Aprile. Ecco il video in questione: