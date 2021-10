Adele – Easy On Me

Photo Credit: Simon Emmett

Come annunciato nei giorni scorsi, il 19 Novembre tornerà Adele con 30, il suo nuovo lavoro in studio, il primo da “25” del 2015. La prima anticipazione dal disco è arrivata oggi ed è il videoclip di Easy On Me, per la regia di Xavier Dolan che s’era già occupato di “Hello”. Eccolo qui in basso: