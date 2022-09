Photo Credit: Press / The Afghan Whigs

Uscirà questo venerdì How Do You Burn?, il nuovo lavoro in studio degli Afghan Whigs successore di “In Spades” del 2017 (qui la nostra recensione). Dopo I’ll Make You See God (che trovate qui) e The Getaway (che trovate qui), il terzo estratto dal disco era stato a Luglio A Line Of Shots, brano che adesso ha anche un video ufficiale, eccolo: