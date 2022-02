Afghan Whigs – I’ll Make You See God [AUDIO]

Photo Credit: Press / The Afghan Whigs

Fermi a “In Spades” del 2017 (qui la nostra recensione), gli Afghan Whigs di Greg Dulli sono tornati oggi con un nuovo brano, I’ll Make You See God, inserito nella soundtrack del videogioco Gran Turismo 7 in uscita a Marzo. Si tratta della prima nuova musica della band dalla scomparsa del chitarrista Dave Rosser, avvenuta nel 2017, mentre nel 2020 Dulli aveva pubblicato il suo disco solista “Random Desire” (qui la nostra recensione). In attesa di sapere se, come pare, ci sarà un intero nuovo album, ecco in ascolto qui in basso la traccia: