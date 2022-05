Afghan Whigs: nuovo brano, nuovo album e due date a Ottobre

Photo Credit: Press / The Afghan Whigs

Tornati a Febbraio facendoci ascoltare I’ll Make You See God (che trovate qui), gli Afghan Whigs hanno annunciato oggi il loro nuovo lavoro in studio, successore di “In Spades” del 2017 (qui la nostra recensione). Il disco si intitolerà How Do You Burn? e uscirà il 9 Settembre. Insieme all’annuncio del disco Greg Dulli e soci hanno diffuso anche il video del secondo estratto The Getaway, ma c’è di più: la band andrà infatti in tour a supporto del disco e passerà anche dall’Italia, a Ottobre, per due date. Trovate tutto qui in basso, video del nuovo brano, tracklist del disco e dettagli delle date:

25 OTTOBRE 2022 @ SANTERIA TOSCANA 31, MILANO

26 OTTOBRE 2022 @ LARGO VENUE, ROMA

Biglietti in vendita dalle ore 11:00 di del 6 Maggio

01 I’ll Make You See God

02 The Getaway

03 Catch A Colt

04 Jyja

05 Please, Baby, Please

06 A Line Of Shots

07 Domino And Jimmy

08 Take Me There

09 Concealer

10 In Flames