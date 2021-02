Alan Vega – Nike Soldier [VIDEO]

Photo Credit: Pierre Rene-Worms

Il 23 Aprile sarà la Sacred Bones a pubblicare Mutator, album postumo di Alan Vega, metà dei seminali Suicide scomparso il 16 Luglio del 2016. Il disco comprenderà otto registrazioni risalenti al 1995/1996, realizzate da Vega a New York insieme alla compagna Liz Lamere e riprese insieme al produttore Jared Artaud. La prima anticipazione è Nike Soldier, brano accompagnato da un videoclip in cui la musicista Kris Esfandiari impersona lo stesso Vega. Lo trovate qui in basso insieme a tracklist e copertina del disco:

01 Trinity

02 Fist

03 Muscles

04 Samurai

05 Filthy

06 Nike Soldier

07 Psalm 68

08 Breathe