Alan Vega – Nothing Left [VIDEO]

Photo Credit: Pierre Rene-Worms

Ad Aprile di quest’anno è uscito “Mutator” (qui la nostra recensione), album postumo di Alan Vega, metà dei seminali Suicide scomparso il 16 Luglio del 2016. Adesso è stata annunciata ancora un’altra pubblicazione postuma, After Dark, delle session notturne realizzate da Vega insieme a Ben Vaughn, Barb Dwyer e Palmyra Delran dei Pink Slip Daddy. Il disco uscirà il 30 Luglio su In The Red e il primo estratto è la Nothing Left che trovate qui in basso: