Photo Credit: Clare Shilland

Prodotto da John Parish, Warm Chris sarà il nuovo lavoro in studio di Aldous Harding, in uscita il 25 Marzo su 4AD e seguito dell’ottimo “Designer” del 2019 (qui la nostra recensione). La prima anticipazione estratta dal disco è il video di Lawn, che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 Ennui

02 Tick Tock

03 Fever

04 Warm Chris

05 Lawn

06 Passion Babe

07 She’ll Be Coming Round The Mountain

08 Staring At The Henry Moore

09 Bubbles

10 Leathery Whip