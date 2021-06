Photo Credit: Clare Shilland

Ferma all’ottimo “Designer” del 2019 (qui la nostra recensione), Aldous Harding ha annunciato oggi le date europee del suo prossimo tour, che passerà anche dall’Italia a Marzo per una data. Qui in basso trovate i dettagli dell’appuntamento insieme al video di Old Peel, nuovo brano di Harding prodotto da John Parish e in uscita il 9 Luglio come 7”:

14 MARZO 2022 @ SANTERIA TOSCANA 31, MILANO

Biglietti su Ticketmaster e TicketOne dalle ore 11.00 di venerdì 18 Giugno