Photo Credit: Chris Rhodes

A due anni da “Miami Memory” del 2019, il songwriter australiano Alex Cameron tornerà quest’anno con un nuovo lavoro in studio (di cui non si conoscono ancora i dettagli). Il relativo tour a supporto passerà anche dall’Italia, nel mese di Marzo, per una data. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

26 MARZO 2022 @ COVO CLUB, BOLOGNA

Biglietti disponibili su Ticketmaster e Boxerticket