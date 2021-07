Photo Credit: Sargent House / Jeremy W.

Il 23 Luglio arriverà su Sargent House il debutto da solista di Alexis Marshall, frontman dei Daughters. Il disco si intitolerà House Of Lull . House Of When ed è stato prodotto da Seth Manchester, già al lavoro con i Daughters sul loro “You Won’t Get What You Want” del 2018. Dopo il video del primo estratto Hounds In The Abyss (che trovate qui), oggi è arrivato anche quello di Open Mouth: