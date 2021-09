Photo Credit: Christian Högstedt

Usciti a inizio 2020 con “There Is No Year”, il loro ultimo lavoro in studio (qui la nostra recensione), gli Algiers arriveranno in Italia a Maggio 2022 per due date del tour a supporto del disco. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

11 MAGGIO 2022 @ CIRCOLO DELLA MUSICA, TORINO

12 MAGGIO 2022 @ BIKO, MILANO