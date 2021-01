Alice Glass – Suffer And Swallow [VIDEO]

Chiusa in maniera turbolenta l’esperienza Crystal Castles (con tanto di accuse di molestie rivolte a Ethan Kath), Alice Glass ha iniziato la sua carriera da solista con un EP e una serie di altri singoli vari ed eventuali. Adesso è pronta per il suo primo lavoro sulla lunga distanza che, sebbene ancora senza titolo, è stato annunciato come in uscita nel corso del 2021. C’è già un primo estratto, Suffer And Swallow, accompagnato dal videoclip che trovate qui in basso: