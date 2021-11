Photo Credit: Rosie Matheson

A oltre quattro anni di distanza da “Relaxer” del 2017, l’11 Febbraio torneranno gli Alt-J con il loro nuovo lavoro in studio, The Dream, in uscita su Canvasback/Infectious. Il tour a supporto del disco passerà dall’Italia a Giugno per due appuntamenti, ecco i dettagli:

17 GIUGNO 2022 @ ROMA SUMMER FESTIVAL, ROMA

18 GIUGNO 2022 @ LOCUS FESTIVAL, BARI