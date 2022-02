Photo Credit: Rosie Matheson

A oltre quattro anni di distanza da “Relaxer” del 2017, questo venerdì torneranno gli Alt-J con il loro nuovo lavoro in studio, The Dream, in uscita su Canvasback/Infectious. Dopo U&ME (che trovate qui), Get Better (che trovate qui) e Hard Drive Gold (che trovate qui), l’ultima anticipazione estratta è The Actor. Eccola qui in basso: