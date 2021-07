Photo Credit: Michael Schmelling

Fermo a “Freedom” del 2018, Damon McMahon aka Amen Dunes è tornato oggi a farsi sentire con un nuovo brano, Feel Nothing, il primo inciso per Sub Pop con la collaborazione degli Sleaford Mods. Verosimilmente il pezzo anticipa anche un nuovo lavoro in studio, nell’attesa di saperne di più eccolo qui in basso da Spotify e YouTube: