American Football – Rare Symmetry / Fade Into You [AUDIO]

Photo Credit: Atiba Jefferson

A inizio anno Steve Lamos aveva annunciato il suo addio agli American Football. Le ultime sue registrazioni con la band sono arrivate adesso e sono l’inedito Rare Symmetry e una cover della Fade Into You dei Mazzy Star (con il contributo alla voce di Miya Folick), brani che usciranno il 10 Giugno anche in formato 10” su Polyvinyl. In attesa del supporto fisico, i pezzi sono già disponibili in digitale, eccoli in ascolto qui in basso: