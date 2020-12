Il 10 Dicembre del 2007 usciva Love Is A Losing Game, quinto singolo estratto da “Back To Black”, il secondo (e purtroppo ultimo) lavoro in studio di Amy Winehouse, l’album che l’ha resa leggenda. A distanza di tredici anni esatti è arrivato oggi un bel lyric video ufficiale realizzato in coda all’uscita, avvenuta il 20 Novembre, di “12×7: The Singles Collection”, raccolta con tutti i singoli di Winehouse.