Photo Credit: Jay Sansone

Ferma praticamente da un decennio, Anaïs Mitchell tornerà il 28 Gennaio su BMG con un nuovo lavoro in studio, semplicemente omonimo, prodotto da Josh Kaufman. Il primo estratto è il video di Bright Star, eccolo qui in basso:

01 Brooklyn Bridge

02 Bright Star

03 Revenant

04 On Your Way (Felix Song)

05 Real World

06 Backroads

07 Little Big Girl

08 Now You Know

09 The Words

10 Watershed