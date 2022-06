…And You Will Know Us By The Trail Of Dead – Contra...

Photo Credit: Dave Creaney

Fermi a “X: The Godless Void And Other Stories”, gli …And You Will Know Us By The Trail Of Dead torneranno il 15 Luglio su Dine Alone con il nuovo album XI: Bleed Here Now. Dopo i primi due estratti No Confidence e Salt In Your Eyes (che trovate qui), ecco adesso in ascolto anche Contra Mundum e Penny Candle: