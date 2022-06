…And You Will Know Us By The Trail Of Dead: una data...

Photo Credit: Dave Creaney

Fermi a “X: The Godless Void And Other Stories”, gli …And You Will Know Us By The Trail Of Dead torneranno il 15 Luglio su Dine Alone con il nuovo album “XI: Bleed Here Now”. Il tour a supporto del disco arriverà in Italia a Ottobre per una data, ecco i dettagli:

19 OTTOBRE 2022 @ LOCOMOTIV CLUB, BOLOGNA