Photo Credit: David Black

Tornato il mese scorso con il nuovo brano Atomized (che trovate qui), Andrew Bird ha annunciato adesso quello che sarà il suo nuovo lavoro in studio, Inside Problems, in uscita il 3 Giugno su Loma Vista. La seconda anticipazione dal disco è Underlands e la trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 Underlands

02 Lone Didion

03 Fixed Positions

04 Inside Problems

05 The Night Before Your Birthday

06 Make A Picture

07 Atomized

08 Faithless Ghost

09 Eight

10 Stop n’ Shop

11 Never Fall Apart