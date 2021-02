Photo Credit: Napalm Records

A tre anni da “You’re Not Alone”, il suo ultimo lavoro in studio, è tornato a farsi sentire Andrew W.K. con un nuovo brano, Babalon, accompagnato dal videoclip che trovate qui in basso. Non è ancora chiaro se il singolo, che vedrà la luce anche in formato fisico 7”, anticipa o meno un nuovo album.