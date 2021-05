Andrew W.K. – I’m In Heaven [VIDEO]

Photo Credit: Napalm Records

A Febbraio Andrew W.K. era tornato a farsi sentire con il nuovo brano Babalon (che trovate qui). Oggi scopriamo che quella era la prima anticipazione da God Is Partying, il suo nuovo lavoro in studio in uscita il 10 Settembre su Napalm Records e successore di “You’re Not Alone” del 2018. Insieme all’annuncio del disco è arrivato anche il videoclip di I’m In Heaven, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Everyone Sins

02 Babalon

03 No One To Know

04 Stay True To Your Heart

05 Goddess Partying

06 I’m In Heaven

07 Remember Your Oath

08 My Tower

09 And Then We Blew Apart