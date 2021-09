Photo Credit: Napalm Records

Domani uscirà su Napalm Records God Is Partying, il nuovo lavoro in studio di Andrew W.K. successore di “You’re Not Alone” del 2018. Dopo Babalon (che trovate qui), I’m In Heaven (che trovate qui) e Everybody Sins (che trovate qui), l’ultima anticipazione estratta è Stay True To Your Heart. Eccola qui in basso da Spotify e YouTube: