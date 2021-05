Photo Credit: Colin Medley

Uscito lo scorso anno con il nuovo album “The Neon Skyline” (qui la nostra recensione), Andy Shauf ha annunciato oggi le date del tour che tra Settembre 2021 e Maggio 2022 lo porterà in giro tra Stati Uniti ed Europa (no, non c’è l’Italia). In concomitanza con le date, è arrivato anche il videoclip di Living Room, brano contenuto nel disco del 2020. Eccolo: