Angel Olsen – All The Good Times [VIDEO]

Photo Credit: Angela Ricciardi

Angel Olsen ha annunciato il suo nuovo lavoro in studio. Il disco, che uscirà il 3 Giugno su Jagjaguwar, si intitolerà Big Time ed è stato scritto dalla songwriter americana nel periodo in cui ha fatto coming out come persona queer. La prima anticipazione è il video della traccia d’apertura All The Good Times, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 All The Good Times

02 Big Time

03 Dream Thing

04 Ghost On

05 All The Flowers

06 Right Now

07 This Is How It Works

08 Go Home

09 Through The Fires

10 Chasing The Sun