Photo Credit: Dana Trippe

Questo venerdì (poi il 24 Settembre in formato fisico) Angel Olsen pubblicherà Aisles, un EP di rifacimenti di classici anni ’80. Dopo Gloria, brano di Umberto Tozzi portato al successo internazionale da Laura Branigan (che trovate qui) e Safety Dance dei Man Without Hats (che trovate qui), la terza anticipazione è Eyes Without A Face di Billy Idol. Potete ascoltarla qui in basso da Spotify e YouTube: