Angel Olsen – Gloria [AUDIO]

Photo Credit: Dana Trippe

Ad Angel Olsen non piace affatto stare con le mani in mano, così eccola annunciare oggi un nuovo progetto, un EP intitolato Aisles con suoi rifacimenti di classici anni ’80. L’EP, che uscirà il 20 Agosto (poi il 24 Settembre in formato fisico) su somethingcosmic (label della stessa Olsen), conterrà Eyes Without A Face di Billy Idol, Safety Dance dei Man Without Hats, If You Leave degli OMD, Forever Young degli Alphaville e Gloria, brano di Umberto Tozzi portato al successo internazionale da Laura Branigan. Proprio quest’ultima traccia è la prima anticipazione dall’EP, potete ascoltarla qui in basso da Spotify e YouTube: