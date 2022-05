Photo Credit: Angela Ricciardi

Angel Olsen uscirà il 3 Giugno su Jagjaguwar con Big Time, il suo nuovo lavoro in studio scritto nel periodo in cui ha fatto coming out come persona queer. Dopo All The Good Times (che trovate qui) e la title track (che trovate qui), il terzo estratto è Through The Fires, che potete ascoltare qui in basso: