Photo Credit: Hisham Bharoocha

Fermi a “Painting With” del 2016, gli Animal Collective hanno annunciato oggi il loro nuovo lavoro in studio, Time Skiffs, in uscita il 4 Febbraio su Domino. La prima anticipazione estratta dal disco è il video di Prester John, che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 Dragon Slayer

02 Car Keys

03 Prester John

04 Strung With Everything

05 Walker

06 Cherokee

07 Passer-by

08 We Go Back

09 Royal And Desire