Anna Calvi – Ain’t No Grave [AUDIO]

Photo Credit: Comcerto / Maisie Cousins

C’è un nuovo brano di Anna Calvi: il pezzo, che si intitola Ain’t No Grave, è stato realizzato per la colonna sonora della sesta stagione della serie “Peaky Blinders”. Ma c’è di più, perché il brano farà anche parte di un EP intitolato “Tommy” e in uscita il 6 Maggio, EP contenente un altro inedito, Burning Down, e due cover, la Red Right Hand di Nick Cave (già tema principale della serie) e All The Tired Horses di Bob Dylan. Qui in basso l’ascolto di Ain’t No Grave:

01 Ain’t No Grave

02 Burning Down

03 Red Right Hand

04 All The Tired Horses

Tommy is out 5/6.