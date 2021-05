Photo Credit: Gianluca Grasselli

A fine anno, tra Novembre e Dicembre, la songwriter svedese Anna Von Hausswolff andrà in tour in solitario per una serie di concerti per solo organo a canne. Questa particolare formula scelta da Von Hausswolff arriverà anche in Italia, a Novembre, per un unico appuntamento. Ecco i dettagli della data:

29 NOVEMBRE @ BASILICA DI SANTA MARIA DEI SERVI, BOLOGNA