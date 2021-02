Photo Credit: Kat Gollack

Dopo oltre tre lustri di silenzio, il 5 Marzo torneranno gli Arab Strap con un nuovo lavoro in studio, As Days Get Dark, in uscita su Rock Action. Dopo The Turning Of Our Bones (che trovate qui) e Compersion Pt. 1 (che trovate qui), oggi Aidan Moffat e Malcolm Middleton hanno diffuso anche il videoclip di Here Comes Comus!. Eccolo qui in basso: