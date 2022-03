Arcade Fire – The Lightning I, II [VIDEO]

Photo Credit: Michael Marcelle

Come anticipato, gli Arcade Fire sono tornati oggi con un nuovo brano, The Lightning I, II, accompagnato da un videoclip diretto da Emily Kai Bock. Ma c’è di più, molto di più: la band ha infatti annunciato anche il nuovo lavoro in studio, successore di “Everything Now” del 2017. Il disco si intitolerà WE e uscirà il 6 Maggio su Columbia. Prodotto da Nigel Godrich insieme agli stessi Win Butler e Régine Chassagne, l’album è stato registrato tra New Orleans, El Paso e Mount Desert Island e sarà suddiviso in due parti, “I” e “WE”, per un totale di sette tracce. Qui in basso trovate la tracklist e il video del primo singolo:

I

01 Age Of Anxiety I

02 Age Of Anxiety II (Rabbit Hole)

03 End Of The Empire I-IV

WE

04 The Lightning I, II

05 Unconditional I (Lookout Kid)

06 Unconditional II (Race and Religion)

07 WE