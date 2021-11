Photo Credit: Paul Spencer

Fermi a “The False Foundation” del 2016, il collettivo inglese Archive tornerà il prossimo 8 Aprile con un nuovo lavoro in studio, Call To Arms & Angels, in uscita su PIAS. Il disco, che sarà un doppio album per un totale di ben diciassette tracce, è stato registrato ai RAK Studios di Londra ed è anticipato oggi dal video del primo estratto Shouting Within, che trovate qui in basso: