Arctic Monkeys: annunciato il nuovo album

Photo Credit: Zackery Michael

Fermi a “Tranquillity Base Hotel + Casino” del 2018, gli Arctic Monkeys hanno finalmente annunciato il loro nuovo lavoro in studio: il disco si intitolerà The Car, uscirà il 21 Ottobre ed è stato registrato tra il monastero Butley Priory di Suffolk, i RAK Studios di Londra e La Frette a Parigi, sempre sotto la supervisione di James Ford. In attesa di sentire qualcosa, qui in basso trovate la tracklist e la copertina del disco:

01 There’d Better Be A Mirrorball

02 I Ain’t Quite Where I Think I Am

03 Sculptures Of Anything Goes

04 Jet Skis On The Moat

05 Body Paint

06 The Car

07 Big Ideas

08 Hello You

09 Mr Schwartz

10 Perfect Sense